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05.09.2018, 17:05

Балога должен возглавить штаб Анатолия Гриценко, - источник

Балога должен возглавить штаб Анатолия Гриценко, - источник - Фото
Виктор Балога (Фото:Liga.net)

Виктор Балога с большой вероятностью возглавит штаб кандидаты в президенты Анатолия Гриценко

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Об этом сообщает LIGA.net осведомленный источник в переговорах Анатолия Гриценко с Виктором Балогой.

На своей странице Анатолий Гриценко сообщает, что избирательный штаб еще не создан, поэтому у него нет руководителя.

"Штаба еще нет. Будет штаб, будут назначения, тогда и сообщу", – написал Гриценко. На официальной странице Facebook Виктор Балога опроверг информацию о том, что он уже возглавил штаб Гриценко.

Кроме того, LIGA.net стало известно, что уволенный министр финансов Александр Данилюк ведет переговоры о вхождении в состава партии Гражанская позиция, но окончательного решения еще не принял.

Напомним, Виктор Балога имеет около 20 лет опыта в политике. Он депутат действующего созыва парламента, дважды был главой Закарпатской ОДА, главой администрации Виктора Ющенко, работал министром по вопросам чрезвычайных ситуаций в правительстве Виктора Януковича.

В 2004 году был представителем в Закарпатье кандидата в президенты Виктора Ющенко. Является лидером партии "Единый центр". По информации журналистов, жена Балоги - акционер 14-ти разнопрофильных компаний в Закарпатской области.

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Теги: президентские выборы, анатолий гриценко, Виктор балога
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