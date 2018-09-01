Балух очень плохо себя чувствует - Чийгоз

Владимир Балух (фото - ru.krymr.com)

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Заместитель председателя Меджлиса сообщил, что украинского политзаключенного Балуха хотят отправить в карцер

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Незаконно осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух, голодающий с середины марта, очень плохо себя чувствует. Об этом заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз написал в Facebook.

"Мне ночью сообщили что Владимир Балух очень плохо себя чувствует. Также сказали, что его хотят отправить на яму (в карцер – ред.)", - сообщил Чийгоз.

По словам родственников украинского политзаключенного Владимира Балуха,

Ранее Крымская правозащитная группа сообщила, что Балух за время ареста похудел на 35 килограммов.

Вместе с тем, крымская “прокуратура” сообщила адвокату политзаключенного, что “жизненно-важные показатели Балуха в норме и в специализированной медпомощи он не нуждается”.

Мать Балуха 9 августа побывала на свидании с сыном в ИВС. Она рассказала, что украинец сильно похудел и выглядит очень плохо.

Европейский суд по правам человека обязал правительство России до 5 сентября представить информацию о состоянии здоровья украинских политзаключенных: Станислава Клыха, Владимира Балуха, Эмира-Усэйна Куку и Сергея Литвинова.