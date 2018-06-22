Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.06.2018, 18:19

Балух перешел на сухую голодовку - архиепископ Климент

Балух перешел на сухую голодовку - архиепископ Климент - Фото
Владимир Балух (фото – Радио Свобода)

Адвокат Динзе говорит, что Балух ужесточил режим голодовки - воду пьет

Реклама
Реклама

Украинский политзаключенный в оккупированном Россией Крыму Владимир Балух принял решение перейти на сухую голодовку. Об этом заявил общественный защитник украинца архиепископ Климент, передает 15 минут.

По его словам, руководство Симферопольского СИЗО приняло решение, выселить Балуха из одиночной камеры и перевести его в общую камеру. Тюремщики считают, что украинец прекратил голодовку. 

"Володя официально заявляет, что переходит на сухую голодовку", - сообщил общественный защитник Балуха.

Адвокат Дмитрий Динзе говорит, что Балух ужесточил режим, а не перешел на сухую голодовку. Теперь украинец будет только пить воду.

Балух продолжает голодовку 96-ой день.

С 19 марта 2018 года Балух держал полную голодовку первые 20 дней, после чего его убедили употреблять минимальный набор продуктов. Он согласился принимать 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день.

Оккупанты незаконно удерживают крымчанина Балуха в тюрьме по сфабрикованному обвинению в хранении боеприпасов. Также на него завели дело за якобы избиение начальника изолятора временного содержания. Балух факт избиения отрицает, заявляя, что начальник ИВС сам напал на него.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 22.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Балух, голодовка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Кремле говорят - генсек СЕ не просил Путина освободить Сенцова
Политика В Кремле говорят - генсек СЕ не просил Путина освободить Сенцова
В Киеве 12 часов играли гимн Украины в поддержку политзаключенных
Политика В Киеве 12 часов играли гимн Украины в поддержку политзаключенных
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 