Балух перешел на сухую голодовку - архиепископ Климент

Владимир Балух (фото – Радио Свобода)

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Адвокат Динзе говорит, что Балух ужесточил режим голодовки - воду пьет

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Украинский политзаключенный в оккупированном Россией Крыму Владимир Балух принял решение перейти на сухую голодовку. Об этом заявил общественный защитник украинца архиепископ Климент, передает 15 минут.

По его словам, руководство Симферопольского СИЗО приняло решение, выселить Балуха из одиночной камеры и перевести его в общую камеру. Тюремщики считают, что украинец прекратил голодовку.

"Володя официально заявляет, что переходит на сухую голодовку", - сообщил общественный защитник Балуха.

Адвокат Дмитрий Динзе говорит, что Балух ужесточил режим, а не перешел на сухую голодовку. Теперь украинец будет только пить воду.

Балух продолжает голодовку 96-ой день.

С 19 марта 2018 года Балух держал полную голодовку первые 20 дней, после чего его убедили употреблять минимальный набор продуктов. Он согласился принимать 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день.

Оккупанты незаконно удерживают крымчанина Балуха в тюрьме по сфабрикованному обвинению в хранении боеприпасов. Также на него завели дело за якобы избиение начальника изолятора временного содержания. Балух факт избиения отрицает, заявляя, что начальник ИВС сам напал на него.