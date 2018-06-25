Балух уже не в состоянии выходить на прогулки - адвокат

Владимир Балух (фото - Антон Наумлюк/RFERL)

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У него сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы

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Состояние здоровья незаконно заключенного в оккупированном Крыму Владимира Балуха ухудшилось, он отказался от прогулки. Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе, передает Крым.Реалии.

Защитница уточнила, что у Балуха очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы.

"Скорее всего, произошло защемление нерва", - сказала Динзе.

Она добавила, что Балух, который голодает уже 99 дней, отказался идти на прогулку, поскольку "просто физически не смог этого сделать".

Динзе передала, что Балух сказал, что не смог бы принять участие в заседании о рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Он продолжает голодовку в заявленном формате: не употребляет пищу, только пьет воду.

Также адвокат добавила, что Балуха перевели в другую камеру. По его словам, камера нормальная, проблем с другими заключенными нет.

Оккупанты Крыма незаконно удерживают крымчанина Балуха в тюрьме по сфабрикованному обвинению в хранении боеприпасов. С 19 марта 2018 года Балух держал полную голодовку первые 20 дней, после чего его убедили употреблять минимальный набор продуктов: 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. 22 июня из-за провокаций руководства СИЗО он ужесточил режим голодовки - полностью отказался от еды и только пьет воду.