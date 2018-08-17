Балуху ограничили возможность ознакомления с "делом" - Чийгоз

Владимир Балух (фото - krymr.com)

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Украинский политзаключенный голодает уже 152 дня

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Украинскому политзаключеному Владимиру Балуху, который голодает 152 дня во временно оккупированнома Крыму, ограничили возможность ознакомления с содержанием так называемого уголовного дела, по которому ранее ему вынесли "приговор". Об этом Крым.Реалии сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

По его информации, уже составлен акт, где Балух написал свое несогласие с такими действиями.

"У них есть желание быстро осудить (в апелляции, - ред.) и выдворить Балуха за пределы Крыма", - сказал Чийгоз.

С 19 марта 2018 года Балух держал полную голодовку первые 20 дней, после чего его убедили употреблять минимальный набор продуктов: 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. 22 июня из-за провокаций руководства СИЗО он ужесточил режим голодовки - полностью отказался от еды и только пьет воду.

5 июля очередной суд оккупантов назвал его виновным в "избиении начальника ИВС", приговорив к 5 годам тюрьмы. Оккупанты просят подконтрольный Кремлю суд приговорить его еще к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима уже по другому делу.

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