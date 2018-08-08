Если бы голосовали сейчас: в Раду проходят семь партий - опрос

Фото: iStock Global Images/Ukraine

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Если бы в эти выходные были парламентские выборы, то большинство голосов набрала бы Батькивщина, каждый шестой избиратель еще не определился

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Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, на них бы точно пошли 46% украинских избирателей. Такие результаты нового социологического исследования от группы Рейтинг.

Каждый четвертый избиратель скорее собирается голосовать, чем нет.

19,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, готовы отдать свой голос за Батькивщину. На втором месте - партии Оппозиционный блок, Гражданская позиция и Слуга народа. За них готовы голосовать около 11%.

Еще 7,2% хотят поддержать партию За життя, за Радикальную партию свой голос готовы отдать 7%, БПП Солидарность поддерживают 6,5%, Самопомощь - 4,3%, ВО Свобода - 4,1%, Аграрную партию - 2,5%.

Почти каждый шестой избиратель не определился с выбором.

Оппозиционный блок и За життя поддерживают в основном в южных и восточных регионах, а Гражданскую позицию - в западных и центральных областях.

Отмечается, что за партию Слуга народа больше готова голосовать молодежь, а Батькивщину, Оппоблок, Гражданскую позицию, За життя и БПП поддерживают респонденты среднего и старшего возраста.

Согласно опросу, если бы выборы президента состоялись в начале августа 2018 года, на них победила бы лидер партии Батькiвщина Юлия Тимошенко: за нее готовы проголосовать 17,7% тех опрошенных украинцев, кто собирается идти голосовать и уже определился с выбором.

Опрос проведен 20 июля - 3 августа 2018 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью. Погрешность - не выше 2,2%.

Согласно опросу КМИС, проведенного в мае этого года, 21,6% респондентов проголосовали бы за партию Всеукраинское объединение Батькивщина, 15,9% - за партию Гражданская позиция.