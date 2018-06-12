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12.06.2018, 15:44

Безъядерная КНДР: Порошенко напомнил о Будапештском меморандуме

Безъядерная КНДР: Порошенко напомнил о Будапештском меморандуме - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Украины считает, что путь к установлению мира на Корейском полуострове стал возможным "благодаря решительному лидерству президента Трампа"

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Президент Петр Порошенко поприветствовал результаты встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном и выразил надежду, что в договоренностях между сторонами будут учтены недостатки Будапештского меморандума. Об этом Порошенко написал в Twitter.

Президент Украины считает, что путь к установлению мира на Корейском полуострове стал возможным "благодаря решительному лидерству президента Трампа".

Вместе с тем Порошенко отметил, что в договоренностях Северной Кореи с США должны быть учтены недостатки Будапештского меморандума.

"Надеюсь, что гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украине", - написал он.

Как известно, Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия предусматривает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отказ от экономического давления, применения ядерного оружия или обычных вооруженных сил против Украины со стороны всех стран, его подписавших, а также противодействие подобным действиям третьей стороны. Документ был подписан в декабре 1994 года президентом Украины Кучмой, президентом России Ельциным, президентом США Биллом Клинтоном и премьером Великобритании Джоном Мейджором

Кучма считает, что Украину обманули с гарантиями по Будапештскому меморандуму.

Порошенко также неоднократно критически отзывался о меморандуме.

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Теги: петр порошенко, дональд трамп, ким чен ын, договоренность, будапештский меморандум
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