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31.05.2018, 11:53

Библейские мотивы: "смерть" и "воскрешение" Бабченко в карикатуре

Библейские мотивы: "смерть" и "воскрешение" Бабченко в карикатуре - Фото
Аркадий Бабченко (фото - LIGA.net)

Штатный карикатурист DW Сергей Елкин показал в своих работах как реакцию на "убийство" журналиста, так и ощущения после "разоблачения" этой постановки

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"Убийство" Аркадия Бабченко в Киеве оказалось инсценировкой, придуманной правоохранителями для поимки организаторов реального покушения на журналиста, которое, как утверждают в СБУ, заказали российские спецслужбы. Штатный карикатурист немецкого информагентства Deutsche Welle Сергей Ёлкин создал на эту тему несколько работ – до и после того, как общественность узнала об инсценировке.

Одна из них, которую сложно назвать карикатурой, появилась на странице DW в Facebook с короткой подписью "В спину…" буквально за час до "воскрешения" Бабченко.

Иллюстрация: Сергей Ёлкин / DW

В другой вчерашней карикатуре Елкин изобразил типичные отговорки Кремля на обвинения в организации громких убийств и покушений на его оппонентов.

Иллюстрация: facebook.com/sergey.elkin1

А сегодня, когда уже все знают об инсценировке убийства Бабченко, карикатурист поэкспериментировал на тему "библейских мотивов" в этой невероятной истории.

Иллюстрация: Сергей Ёлкин / DW

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире и журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: Бабченко появился на брифинге СБУ/ГПУ. Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку. Предполагаемого организатора убийства задержали в Киеве.

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Теги: аркадий бабченко, бабченко жив, инсценировка убийства, карикатуры сергея елкина, спецоперация бабченко
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