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23.06.2018, 06:20

Bloomberg удалил карту с "ничейным" Крымом

Bloomberg удалил карту с "ничейным" Крымом - Фото
Фото: скриншот из публикации Bloomberg

Посольство Украины в США напомнило американскому агентству, что "журналистика должна быть корректной".

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Американское агентство Bloomberg после обращения посольства Украины в США удалило карту с изображением Украины, где временно оккупированный Крым  был отмечен как отдельная территория в одной из статей.

Согласно инфографике в публикации, которая была посвящена выборам в странах с развивающейся экономикой, Украина была отмечена желтым цветом, а страна-агрессор РФ - темно-серым.

Украинский Крым был отмечен светло-серым, не обозначающим его принадлежность к какой-либо из двух стран.

В связи с этим посольство Украины в США у себя в Twitter обратилось к Bloomberg с требованием перекрасить полуостров Крым в цвет Украины на инфографике, напомнив, что "журналистика должна быть корректной".

"Bloomberg, не играйте в российские агрессивные игры и пропаганду! Крым временно находится под российской оккупацией, но он есть и будет неотъемлемой частью территории Украины", - подчеркивалось в сообщении посольства.

Спустя несколько часов в публикации появилось сообщение о внесении изменений: инфографика с ничейным Крымом была удалена.

19 февраля 2018 года из торговой сети Будапешта были изъяты карты, на которых временно оккупированный российской армией Крым не обозначен украинской территорией.

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Теги: Крым, карта, Bloomberg
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