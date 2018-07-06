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06.07.2018, 12:58

Боевиков в Донбассе несколько лет готовила ФСБ - Парубий

Боевиков в Донбассе несколько лет готовила ФСБ - Парубий - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Действия российских спецслужб и боевиков не были бы успешны без поддержки местной власти, отметил спикер Верховной Рады

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Боевиков в Луганской области ФСБ готовила за несколько лет до начала агрессии РФ против Украины. Об этом заявил спикер Андрей Парубий в интервью журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

Парубий отметил, что структуры боевиков в Донецкой и Луганской областях готовились несколько лет.

"Большинство этих людей даже не были знакомы и контактировали через ФСБ. Некоторые из них познакомились, когда оказались в одной камере", - сказал он после допроса по делу экс-главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

По словам Парубия, эти структуры часто маскировались под реконструкторские клубы, что позволяло им получать оружие.

Он напомнил, что луганские боевики во время переговоров весной 2014 года озвучивали требования организации Медведчука. "Они вытаскивали программу Украинского выбора и говорили это наши требования, которые мы ставим перед Киевской властью", - сказал он.

Парубий также сообщил, что действия российских спецслужб и боевиков не были бы успешны без поддержки местной власти и местной политической элиты, Партии регионов и Компартии.

5 июля 2018 года спикер Верховной Рады рассказал, как ездил в Луганск в первой половине апреля 2014 года, после захвата боевиками здания областного СБУ.

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Теги: андрей парубий, Александр Ефремов, виктор медведчук
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