Болгария: Украина способствует изучению болгарского языка

Бойко Борисов, Петр Порошенко (фото - пресс-служба АП)

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Премьер-министр Болгарии отметил, что Украина способствует изучению болгарского языка и поддержке болгарского меньшинства в Одесской области

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Украина способствует изучению болгарского языка и поддержке болгарского меньшинства в Одесской области. Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов после встречи с президентом Украины Петром Порошенко, пишет пресс-служба президента.



"Это люди (представители меньшинства - ред.), которые выстраивают мост дружбы между нашими странами, и поэтому мы должны заботиться о них", - сказал он.



Борисов отметил близость народов Болгарии и Украины. "Нам действительно было очень приятно, когда президент говорил о святых братьях Кирилле и Мефодии, которые продвигали славянскую письменность", - добавил он.



В апреле министры образования Украины и Болгарии подписали декларацию об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальному меньшинству Болгарии, изучать родной язык и учиться на нем.



В декларации говорится, что наряду с изучением государственного языка болгарское меньшинство будет иметь необходимые условия для изучения и обучения на родном языке.