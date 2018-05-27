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27.05.2018, 18:40

Болгария: Украина способствует изучению болгарского языка

Болгария: Украина способствует изучению болгарского языка - Фото
Бойко Борисов, Петр Порошенко (фото - пресс-служба АП)

Премьер-министр Болгарии отметил, что Украина способствует изучению болгарского языка и поддержке болгарского меньшинства в Одесской области

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Украина способствует изучению болгарского языка и поддержке болгарского меньшинства в Одесской области. Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов после встречи с президентом Украины Петром Порошенко, пишет пресс-служба президента.

"Это люди (представители меньшинства - ред.), которые выстраивают мост дружбы между нашими странами, и поэтому мы должны заботиться о них", - сказал он.

Борисов отметил близость народов Болгарии и Украины. "Нам действительно было очень приятно, когда президент говорил о святых братьях Кирилле и Мефодии, которые продвигали славянскую письменность", - добавил он.

В апреле министры образования Украины и Болгарии подписали декларацию об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальному меньшинству Болгарии, изучать родной язык и учиться на нем.

В декларации говорится, что наряду с изучением государственного языка болгарское меньшинство будет иметь необходимые условия для изучения и обучения на родном языке.

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Теги: Бойко Борисов, петр порошенко, болгария, язык
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