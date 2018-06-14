Будет ли Сурков дальше заниматься Донбассом: в Кремле дали ответ

Владислав Сурков (фото - скриншот видео)

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Накануне президент РФ Владимир Путин переназначил Владислава Суркова своим помощником

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Переназначенный помощник президента России Владислав Сурков продолжит курировать в администрации Владимира Путина вопросы временно оккупированного Донбасса и "урегулирования" развязанного государством-агрессором конфликта на востоке Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Да", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, продолжит ли Сурков "заниматься Донбассом".

В среду, 13 июня, Путин вновь назначил Суркова своим помощником.

В мае 2018 года российские СМИ писали, что Сурков может покинуть пост помощника главы Кремля по итогам перестановок в администрации Путина после переизбрания последнего президентом. Тогда же спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, который периодически встречается с Сурковым для поиска выхода из ситуации в Донбассе, заявил, что хотел бы продолжить работу с ним.