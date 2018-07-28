"Будет одна церковь": как в Киеве прошел крестный ход УПЦ КП

Фото: president.gov.ua

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Десятки тысяч людей прошли от Владимирского собора до Владимирской горки, из-за мер безопасности присоединиться к колонне могли не все

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В Киеве завершился крестный ход УПЦ Киевского патриархата по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

По информации полиции, в ходе приняли участие около 65 тысяч людей.

Впервые на шествии от Владимирского собора и молебне на Владимирской горке был президент Украины Петр Порошенко.

Из-за мер безопасности не все желающие смогли пройти в колонне. Многие шли по тротуарам за металлическим ограждением. На Владимирскую горку верующие смогли зайти только после завершения молебна.

В своем выступлении патриарх Филарет заявил, что такого крестного хода в Украине еще не было. По его словам, такое количество людей свидетельствует о том, что украинский народ объединяется.

"А это значит, что будет одна украинская православная церковь", - сказал он. Патриарх также подчеркнул, что победа Украины над агрессором обеспечена. "Когда народ объединился, агрессор его победить уже не сможет", - пояснил он.

Полиция работала в усиленном режиме - были задействованы 2,5 тысячи правоохранителей.

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Утром мероприятия к годовщине начались на Владимирской горке. Представитель Вселенского патриархата там сказал, что Константинополь поддерживает Украину в вопросе автокефалии, а президент гарантировал, что власть не будет вмешиваться в церковные дела и не даст этого сделать другим странам.