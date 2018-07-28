"Будет одна церковь": как в Киеве прошел крестный ход УПЦ КП

В Киеве завершился крестный ход УПЦ Киевского патриархата по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.
По информации полиции, в ходе приняли участие около 65 тысяч людей.
Впервые на шествии от Владимирского собора и молебне на Владимирской горке был президент Украины Петр Порошенко.
Из-за мер безопасности не все желающие смогли пройти в колонне. Многие шли по тротуарам за металлическим ограждением. На Владимирскую горку верующие смогли зайти только после завершения молебна.
В своем выступлении патриарх Филарет заявил, что такого крестного хода в Украине еще не было. По его словам, такое количество людей свидетельствует о том, что украинский народ объединяется.
"А это значит, что будет одна украинская православная церковь", - сказал он. Патриарх также подчеркнул, что победа Украины над агрессором обеспечена. "Когда народ объединился, агрессор его победить уже не сможет", - пояснил он.
Полиция работала в усиленном режиме - были задействованы 2,5 тысячи правоохранителей.
Смотрите также: В Киеве начался крестный ход КП за единую поместную церковь: фото
Утром мероприятия к годовщине начались на Владимирской горке. Представитель Вселенского патриархата там сказал, что Константинополь поддерживает Украину в вопросе автокефалии, а президент гарантировал, что власть не будет вмешиваться в церковные дела и не даст этого сделать другим странам.