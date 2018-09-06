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06.09.2018, 08:27

Чапутович: Солидарность в поддержке Украине - тест для Европы

Чапутович: Солидарность в поддержке Украине - тест для Европы - Фото
Яцек Чапутович (фото - пресс-служба МИД Польши)

По мнению главы МИД Польши, после вторжения РФ в Донбасс и захвата Крыма единство Европы в поддержке Украины "является тестом на субъектность" региона

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Во время 28-го экономического форума в Польше местный министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что Евросоюз должен поддержать вступление в НАТО Украины, а также Грузии, Молдовы и ряда стран на Западных Балканах. Об этом пишет Европравда.

"Позиция восточноевропейских стран однозначна – только благодаря НАТО с лидерством США возможно сохранение субъектности региона", - подчеркнул он.

Министр также отметил, что литовско-польско-украинская бригада (Люблин) еще в 2017 году вышла на уровень полной боеготовности, что, по его словам, "среди прочего, является нашим вкладом в поддержание безопасности в Украине".

Глава МИД Польши выступил за инициативу создания сугубо европейской системы безопасности и уточнил при этом, что она должна стать не альтернативой НАТО, а "иметь лишь вспомогательный характер" к Альянсу.

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9 января Яцек Чапутович сменил на должности главы МИД Польши Витольда Ващиковского. В мае на заседании Совета безопасности ООН он заявил, что мир не должен забывать об Украине.

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Теги: Яцек Чапутович, польша, поддержка, украина-нато
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