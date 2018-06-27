Чай, лук, ручка и карандаш: Сущенко показал новый рисунок из СИЗО

Роман Сущенко (скриншот из видеозаписи)

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Украинский политзаключенный в РФ коротает время в тюрьме российских оккупантов за рисованием

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Незаконно осужденный в путинской России украинский журналист Роман Сущенко прислал из СИЗО Лефортово новый рисунок с изображением городского пейзажа в Швейцарии. Об этом Укринформу, где работал до задержания в Москве ныне политзаключенный, сообщила его дочь Юлия Сущенко.

"В новом письме от отца лежал его семнадцатый рисунок - пейзаж швейцарского города Люцерн. Он выполнен на бумаге формата А4 с помощью шариковой ручки, чая, карандаша и луковой шелухи", - рассказала она.

В том же письме Сущенко сообщил родным, что у него появились некоторые проблемы со здоровьем: сказывается почти двухлетнее пребывание в СИЗО.

"У отца опять были проблемы с зубами, и появилась аллергия на руке", - уточнила Юлия Сущенко, добавив, что "этот вопрос решается".

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Фото того же места для сравнения (фото - mytravelbook.org/tinnitusdoll):

Ранее Сущенко нарисовал чаем и шелухой картины "Ад Адов" о маяке на море и пригород итальянской Пармы (смотреть), а позднее шариковой ручкой, карандашом и чаем - пейзаж австралийского города Сидней (смотреть).

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30 сентября 2016 года в Москве ФСБ незаконно задержала собкора ИА Укринформ во Франции Романа Сущенко. Ему предъявили обвинение в "шпионаже" и заявили, что журналист - "сотрудник ГУР". В разведке это опровергли. Российские прокуроры требовали для него 14 лет тюрьмы, и 4 июня 2018 года суд вынес приговор - 12 лет колонии строгого режима. Во время "последнего слова" Сущенко не признал вину.

СМИ сообщали, что Сущенко или другого украинского политзаключенного Олега Сенцова могут обменять на задержанного в Киеве кремлевского пропагандиста Кирилла Вышинского - главу теперь уже закрытого ресурса РИА Новости Украина.