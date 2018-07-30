Чиновники покупают Tesla и Jaguar "по цене" Жигулей: инфографика

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Машины флагманов автопрома Lexus, Jaguar, Land Rover и Tesla, если верить декларациям чиновников, можно купить за 49000 грн, иронизируют журналисты

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Чиновники время от времени декларируют роскошные автомобили Lexus, Jaguar, Land Rover и даже Tesla, указывая при этом в документах более чем скромную цену за них - иногда 48-50 тысяч гривень. Об этом пишет Bihus.info.

В январе 2017 года Нацбанк запретил наличные расчеты на сумму больше 50 тысяч гривень (ранее было 150 тысяч). Для того, чтобы обойти это ограничение, соглашения о продаже авто часто заключаются по заниженным ценам в документах, уточняют журналисты.

Анализ деклараций показал, что в 2016 году и в начале 2017-го чиновники приобрели 1744 автомобилей по цене от 48 до 50 тысяч гривень причем 936 из них были иномарками.

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"Самой популярной маркой оказался немецкий "автомобиль для народа" Volkswagen - 93 штуки. Также "лидерами доверия" являются такие японские бренды, как Toyota (68) и Mitsubishi (58). Якобы за символические суммы чиновникам удалось стать владельцами 41-го Mercedes-Benz, 30-ти Audi и 29-ти BMW", - говорится в расследовании.

Из автомобилей люкс-класса с ценой до 50 тысяч гривень представлены в декларациях Subaru (13 штук), Lexus (7), Dodge и Chrysler (по 3), два Land Rover и по одному Jeep Grand Cherokee и Jaguar S-Type.

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"Однако настоящим украшением коллекции стала Tesla Model S столичной коммунальщицы Татьяны Шуберт стоимостью 50 тысяч гривень", - отмечают исследователи. По их данным, такой "щедрый подарок" чиновница из КП Управляющая компания по обслуживанию жилфонда Дарницкого района получила от своего сына Владимира.

Реальная цена на подобные Tesla в Украине на вторичном рынке в зависимости от комплектации - $40-55 тысяч.