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09.07.2018, 14:45

Чийгоз: Для Балуха этапирование - это смерть

Чийгоз: Для Балуха этапирование - это смерть - Фото
Владимир Балух (фото - Радио Свобода)

Замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз убежден, что Балуха, который голодает 113 дней, нельзя никуда перевозить

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Этапирование украинского политзаключенного Владимира Балуха может стать для него смертельным. Об этом сказал замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает Крым.Реалии.

"Транспортировать Балуха нельзя. Любое транспортирование Балуха по этапу для него - это смерть. Этого категорически делать нельзя. На днях адвокаты должны подать апелляцию на приговор. По процедуре у него есть месяц-полтора", - сказал Чийгоз.

Он отметил, что состояние здоровья Балуха очень серьезное, но он не собирается прекращать голодовку. 

5 июля незаконный «Раздольненский районный суд» Крыма признал украинского политзаключенного Владимира Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил его к пяти годам лишения свободы и штрафу 10 тыс рублей. 

Оккупанты Крыма незаконно удерживают крымчанина Балуха в тюрьме по сфабрикованному обвинению в хранении боеприпасов. С 19 марта 2018 года Балух держал полную голодовку первые 20 дней, после чего его убедили употреблять минимальный набор продуктов: 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. 22 июня из-за провокаций руководства СИЗО он ужесточил режим голодовки - полностью отказался от еды и только пьет воду.

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Теги: Владимир Балух, голодовка, этапирование
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