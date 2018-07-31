Чийгоз рассказал о состоянии голодающего Балуха

Владимир Балух (фото - ru.krymr.com)

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Украинец постоянно получает письма поддержки из разных стран мира

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Украинский политзаключенный в оккупированном Крыму Владимир Балух не прекращает голодовку и его состояние остается тяжелым. Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает Крым.Реалии.

"Его состояние не улучшилось. Оно продолжает быть тяжелым. Он, как сам говорит, "находится в колее", в которую зашел изначально", – сказал Чийгоз.

Чийгоз также добавил, что Балух постоянно получает письма поддержки из разных стран мира.

С 19 марта 2018 года Балух держал полную голодовку первые 20 дней, после чего его убедили употреблять минимальный набор продуктов: 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. 22 июня из-за провокаций руководства СИЗО он ужесточил режим голодовки - полностью отказался от еды и только пьет воду.

5 июля очередной суд оккупантов назвал его виновным в "избиении начальника ИВС", приговорив к 5 годам тюрьмы. Оккупанты просят подконтрольный Кремлю суд приговорить его еще к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима уже по другому делу.