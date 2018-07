ЧМ-2018: ЦРУ поздравило сборную России картой с украинским Крымом

Здание ЦРУ (фото - пресс-служба Центрального разведуправления США)

После победы футбольной сборной Хорватии над российской командой Центральное разведывательное управление США решило поздравить обе футбольные дружины и опубликовало при этом в Twitter карту с Крымом в составе Украины.

"Россия - крупнейшая страна в мире, на Камчатском полуострове насчитывается 29 исторически активных вулканов", - почему-то написали в ЦРУ.

Russia is the largest country in the world & its Kamchatka Peninsula is home to some 29 historically active volcanoes.pic.twitter.com/61a6fsLf7M