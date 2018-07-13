Что миротворцы будут делать с жителями Донбасса: мнение Порошенко

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

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На востоке не замороженный конфликт, а горячая война из-за РФ, и это общая позиция стран, которые дали гарантии безопасности Украине, заявил президент

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Основная задача возможной миротворческой миссии под эгидой ООН в Донбассе - остановить боевые действия и обеспечить вывод российских гибридных войск из Украины. Об этом президент Петр Порошенко заявил в интервью каналу France 24, пишет пресс-служба главы государства.

"Миротворцы не должны возвращать украинский суверенитет: мы можем сделать это посредством политического процесса. Они должны вернуть мир на эту землю, остановить убийства. Присутствие миротворцев поможет нам вывести с этой территории российские войска, танки и артиллерию", - сказал он.

Порошенко посетовал, что развертывание такой миссии невозможно, пока страна-оккупант Россия блокирует этот вопрос в Совбезе ООН.

"...И Россия должна объяснить всему миру, почему она против. Миротворцы придут туда, будут защищать местных жителей и создадут политические и оборонные предпосылки для выполнения минских соглашений. У нас есть гарантии безопасности со стороны России по Будапештскому меморандуму, у нас есть подпись России под минскими соглашениями, у нас есть российская ответственность", - подчеркнул президент.

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По его словам, "впервые продемонстрировано в документах недавнего саммита НАТО, что к этой ситуации (в Донбассе, - ред.) привели агрессивные действия России".