Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.05.2018, 14:37

Чтобы остановить Путина: WSJ надеется на развитие дела Бабченко

Чтобы остановить Путина: WSJ надеется на развитие дела Бабченко - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Нужно приложить усилия, чтобы "разоблачить и остановить корпорацию "Убийство по-русски", говорится в редакторской колонке авторитетного издания

Реклама
Реклама

Редакционная коллегия авторитетной американской газеты The Wall Street Journal посвятила очередную колонку инсценировке украинскими властями убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. В издании надеются, что Украина сообщит детали того, как Кремль планировал устранить за пределами РФ одного из своих ярых противников.

"Насколько опасна жизнь в изгнании для россиянина, критикующего Владимира Путина? Достаточно опасна, чтобы Аркадий Бабченко захотел инсценировать свое собственное убийство, дабы помочь украинским спецслужбам сорвать попытку покушения", - пишет газета.

Издание констатирует, что Киев стал "полем убийств" критиков путинского режима, хотя оппоненты Кремля "нигде не могут находиться в безопасности".

Однако Запад наконец начал реагировать на российскую угрозу, отмечает WSJ. К примеру, после попытки отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Великобритания выслала российских шпионов, а США ввели санкции против близкого окружения Путина.

"Нужно сделать еще больше для того, чтобы разоблачить и остановить корпорацию "Убийство по-русски". Будем надеяться, что Украина расскажет миру больше о заговоре с целью убийства господина Бабченко", - резюмирует газета.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире и журналист скончался от ранений. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировано с целью поймать организаторов заказанного в РФ покушения на Бабченко.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 31.05.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: заказное убийство, владимир путин, российская агрессия, аркадий бабченко, инсценировка убийства
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Какая досада, да?" - Аваков ответил Amnesty по делу Бабченко
Политика "Какая досада, да?" - Аваков ответил Amnesty по делу Бабченко
Библейские мотивы: "смерть" и "воскрешение" Бабченко в карикатуре
Политика Библейские мотивы: "смерть" и "воскрешение" Бабченко в карикатуре
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 