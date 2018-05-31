Чтобы остановить Путина: WSJ надеется на развитие дела Бабченко

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Нужно приложить усилия, чтобы "разоблачить и остановить корпорацию "Убийство по-русски", говорится в редакторской колонке авторитетного издания

Реклама

Реклама

Редакционная коллегия авторитетной американской газеты The Wall Street Journal посвятила очередную колонку инсценировке украинскими властями убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. В издании надеются, что Украина сообщит детали того, как Кремль планировал устранить за пределами РФ одного из своих ярых противников.

"Насколько опасна жизнь в изгнании для россиянина, критикующего Владимира Путина? Достаточно опасна, чтобы Аркадий Бабченко захотел инсценировать свое собственное убийство, дабы помочь украинским спецслужбам сорвать попытку покушения", - пишет газета.

Издание констатирует, что Киев стал "полем убийств" критиков путинского режима, хотя оппоненты Кремля "нигде не могут находиться в безопасности".

Однако Запад наконец начал реагировать на российскую угрозу, отмечает WSJ. К примеру, после попытки отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Великобритания выслала российских шпионов, а США ввели санкции против близкого окружения Путина.

"Нужно сделать еще больше для того, чтобы разоблачить и остановить корпорацию "Убийство по-русски". Будем надеяться, что Украина расскажет миру больше о заговоре с целью убийства господина Бабченко", - резюмирует газета.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире и журналист скончался от ранений. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировано с целью поймать организаторов заказанного в РФ покушения на Бабченко.