Тимошенко обвинила Порошенко: Он планирует военное положение

Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Президент ведет переговоры с боевиками в Донбассе об эскалации войны, чтобы сорвать выборы-2019 военным положением, утверждает лидер Батькивщины

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Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко утверждает, что один из ее главных конкурентов на предстоящих президентских выборах, действующий глава государства Петр Порошенко якобы вынашивает "крайне опасный план" по срыву голосования путем эскалации войны в Донбассе и введения в Украине военного положения. Такое заявление политик сделала в эфире телеканала UA:Перший.

Тимошенко заявила, что Порошенко "не хочет" проводить выборы президента, дабы "сохранить власть", и поэтому начал "глубокий переговорный процесс" с кремлевскими марионетками в оккупированном Донбассе.

"Порошенко хочет инициировать начало большой войны. Он хочет, чтобы были дополнительно захвачены территории Украины, чтобы все горело, пылало, чтобы война перешла на самый высокий уровень… Он хочет вводить военное положение и не проводить выборы в принципе", - утверждает депутат.

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По мнению Тимошенко, уже сейчас якобы можно наблюдать предпосылки к "большой войне": в Донбассе "начинают гибнуть наши военные", растет количество раненых, активизируются боевые действия.

Также лидер Батькивщины заявила, что Порошенко и его окружение имеют "дружественные отношения" с главарями подконтрольных Кремлю боевиков.

20 июня 2018 года Тимошенко заявила, что будет баллотироваться в президенты на выборах-2019. Согласно последним соцопросам КМИС, Рейтинга и Центра Разумкова, лидер Батькивщины проходит во второй тур, ее ближайший конкурент – Анатолий Гриценко.

Видео: YouTube