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03.09.2018, 11:30

Чубаров: Опасными выбросами в Крыму оккупанты хотят получить воду

Чубаров: Опасными выбросами в Крыму оккупанты хотят получить воду - Фото
Фото: Рефат Чубаров/ Facebook

Глава Меджлиса считает, что цель российских оккупантов - показать, что выбросы произошли из-за нехватки воды и таким образом заполнить водохранилища

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Отравление вокруг завода "Крымский титан" в Крыму сможет предотвратить только деоккупация и прекращение работы завода. Так считает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров

Он отметил, что российские оккупанты хотят использовать отравленные выбросы завода как аргумент, чтобы разжалобить украинские власти и международное сообщество. Таким образом они хотят вернуть подачу днепровской воды. 

"Настоящей, еле скрытой целью российской оккупационной власти, являются попытки любой ценой и усилиями наполнить до зимы днепровской водой высохшие до самого дна водохранилища в Крыму. Понятно, что такой возможности оккупантам мы не дадим", - отметил Чубаров. 

С 25 августа в городе Армянск, который находится во временно оккупированном Крыму, жители жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления, которые, по их мнению, связаны с выбросами вредных веществ на одном из местных заводов. Под подозрение попал в том числе и "Крымский титан". 

Люди жалуются на головные боли, тошноту, запах серы, жжение в горле, металлический привкус во рту и даже на кожные высыпания. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину.

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Теги: отравление, Крым, Рефат Чубаров, крымский титан, выбросы
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