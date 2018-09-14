Дания планирует продать Украине три боевых корабля за €102 млн

Фото: mil.in.ua

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Стоимость кораблей оценивается в 102 млн евро

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Дания намерена продать Украине три минитральщика, стоимость которых составляет 102 млн евро. Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Стокгольмский институт изучения проблем мира в ежегодной книге об экспортных операциях о продаже оружия опубликовал информацию о готовности правительства Дании реализовать Украине корабли.

"Скорее всего, в отчете речь идет о варианте противоминных кораблей по модернизированному проекту кораблей Standard Flex 300 - Standard Flex 300 MCM, которых было построено четыре единицы - Havkatten (P552), Laxen (P553), Makrelen (P554) и Støren (P555). Они были выведены из состава Королевских ВМС Дании в течение 2010-2012 годов", - отмечается в сообщении.

Серия из 14 многоцелевых малых корветов Standard Flex 300 строилась с 1985 по 1996 года для Королевских ВМС Дании и должны были заменить сразу три типа устаревших кораблей: шесть торпедных катеров типа Søløve, шесть тральщиков Sund и восемь патрульных катеров типа Daphne. Это стало возможным благодаря применению модульной системы StanFlex.

Ранее Литва приобрела четыре корабля этого проекта в патрульном варианте, также пять единиц - Португалия.

23 июля шесть кораблей НАТО прибыли в Одессу.