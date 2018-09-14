Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
14.09.2018, 08:08

Дания планирует продать Украине три боевых корабля за €102 млн

Дания планирует продать Украине три боевых корабля за €102 млн - Фото
Фото: mil.in.ua

Стоимость кораблей оценивается в 102 млн евро

Реклама
Реклама

Дания намерена продать Украине три минитральщика, стоимость которых составляет 102 млн евро. Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Стокгольмский институт изучения проблем мира в ежегодной книге об экспортных операциях о продаже оружия опубликовал информацию о готовности правительства Дании реализовать Украине корабли.

"Скорее всего, в отчете речь идет о варианте противоминных кораблей по модернизированному проекту кораблей Standard Flex 300 - Standard Flex 300 MCM, которых было построено четыре единицы - Havkatten (P552), Laxen (P553), Makrelen (P554) и Støren (P555). Они были выведены из состава Королевских ВМС Дании в течение 2010-2012 годов", - отмечается в сообщении.

Серия из 14 многоцелевых малых корветов Standard Flex 300 строилась с 1985 по 1996 года для Королевских ВМС Дании и должны были заменить сразу три типа устаревших кораблей: шесть торпедных катеров типа Søløve, шесть тральщиков Sund и восемь патрульных катеров типа Daphne. Это стало возможным благодаря применению модульной системы StanFlex.

Ранее Литва приобрела четыре корабля этого проекта в патрульном варианте, также пять единиц - Португалия.

23 июля шесть кораблей НАТО прибыли в Одессу.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Украина, дания, продажа, корабли
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Школьное перемирие": ОБСЕ сообщила, где боевики спрятали Грады
Происшествия "Школьное перемирие": ОБСЕ сообщила, где боевики спрятали Грады
Порошенко встретился с Волкером: о чем говорили
Политика Порошенко встретился с Волкером: о чем говорили
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 