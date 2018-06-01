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01.06.2018, 13:53

Декларации-2018 Кабмина: у Минюста 4 места в топ-10 богатейших

Декларации-2018 Кабмина: у Минюста 4 места в топ-10 богатейших - Фото
Здание Кабинета министров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр юстиции Павел Петренко занял третью позицию в рейтинге, составленном LIGA.net на основании данных из деклараций чиновников

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Руководство Министерства юстиции, согласно электронным декларациям за 2017 год, занимает четыре позиции в первой десятке самых богатых членов Кабинета министров по объему движимого имущества в их владении, а также членов их семей. Об этом свидетельствуют данные из спецпроекта LIGA.net "Электронные декларации – 2018: все деньги чиновников в графиках".

Лидирует в этом рейтинге глава МВД Арсен Аваков, который задекларировал на себя и семью 122,5 млн грн активов (включая наличные), 58,6 млн грн доходов за прошлый год и 862 кв. м недвижимости.

На втором месте – и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, у которой в декларации 118,5 млн грн движимого имущества, 357 тысяч грн доходов за 2017-й и 129 кв. м недвижимости.

Третью позицию занимает министр юстиции Павел Петренко, задекларировавший 46 млн грн активов, 4,4 млн доходов за год, 3 га земли и 211 кв. м недвижимости.

Позиции в рейтинге с 4-й по 10-ю (округлено до десятых в большую сторону, млн грн):

Игорь Насалик, министр энергетики и угольной промышленности – 37,9

Наталья Бернацкая, первый замминистра юстиции – 37,4

Максим Мартынюк, первый замминистра аграрной политики и продовольствия – 30,9

Денис Чернышов, замминистра юстиции – 27

Анна Буяджи (Онищенко), госсекретарь Минюста – 18,5

Владислав Андронов, госсекретарь Минагрополитики – 17

Лев Парцхаладзе, замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ – 16,7

Примечание: Все деньги переведены по курсу в гривни и суммированы.

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Теги: декларации чиновников, кабмин, электронные декларации, декларации министров, декларации членов правительства
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