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01.06.2018, 15:42

Декларации-2018. Самые богатые сотрудники офиса Порошенко

Декларации-2018. Самые богатые сотрудники офиса Порошенко - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Безоговорочным лидером этого рейтинга стал сам действующий президент Украины

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В рейтинг богатейших чиновников по стоимости движимого имущества в их владении, а также членов их семей, составленный на основе данных из деклараций за 2017 год, вошли президент Украины и семь сотрудников его администрации. Данные взяты из спецпроекта LIGA.net "Электронные декларации - 2018: все деньги чиновников в графиках".

Глава государства Петр Порошенко стал безоговорочным лидером этого рейтинга, задекларировав на себя и семью 822,2 млн грн активов (включая наличные), 16,9 млн грн доходов за прошлый год, 6 га земли и 4525 кв. м недвижимости.

На втором месте – замглавы Администрации президента Алексей Филатов, у которого в декларации 58,1 млн грн движимого имущества, 354,6 тысяч грн доходов за 2017-й и 204 кв. м недвижимости.

Третью позицию занимает замглавы АП Дмитрий Шимкив, задекларировавший 19,7 млн грн активов, 5,5 млн грн доходов за год и 659 кв. м недвижимости.

Позиции в рейтинге с 4-й по 8-ю (округлено до десятых в большую сторону, млн грн):

Ярослав Мельник, руководитель Главного департамента госпротокола и церемониала АП – 17,5

Виталий Ковальчук, первый замглавы АП – 16,2

Валентина Близнюк, главный консультант АП – 15,7

Руслан Демченко, советник президента – 10,4

Наталия Анненкова, руководитель Главного департамента региональной и кадровой политики АП – 10,4

Примечание: Все деньги переведены по курсу в гривни и суммированы.

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Теги: декларации чиновников, петр порошенко, электронные декларации, администрация президента, банковая
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