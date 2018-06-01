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01.06.2018, 06:35

Дела Окуевой и Шеремета: Луценко заявил, что продвижения нет

Дела Окуевой и Шеремета: Луценко заявил, что продвижения нет - Фото
Юрий Луценко Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Генпрокурор рассказал, на каком этапе сейчас находится следствие по резонансных делам

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В следствии по делам об убийствах добровольца АТО Амины Окуевой и журналиста Павла Шеремета нет видимых результатов. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала 1+1. 

По его словам, "следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий", которые сейчас прорабатываются. 

В свою очередь Луценко отметил, что по делу полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша и в деле о покушении на народного депутата Антона Геращенко следствие завершено.

Также он сказал, что обвиняемые в убийстве российского журналиста Олеся Бузины уже "находятся в суде".

Досудебное расследование в деле о покушении на народного депутата Игоря Мосийчука и нескольких заказных убийств уже не в Киеве продолжается.

В свою овередь, Геращенко сообщил, что Подольский районный суд Киева 31 мая начал рассматривать неудавшуюся попытку покушения на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. Артур Денисултанов-Курмакаев (Александр Дакар) предстал перед судом. 

Инкриминируемая ему статья предусматривает возможность пожизненного лишения свободы. Он потребовал рассматривать его дело судом присяжных и суд его ходатайство удовлетворил.

Фото: www.facebook.com/marina.matsegora 

31 мая суд отправил под арест на два месяца без права внесения залога Бориса Германа, которого подозревают в организации убийства Аркадия Бабченко.

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Теги: Амина Окуева, юрий луценко, антон геращенко, Павел Шеремет, игорь мосийчук, олесь бузина
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