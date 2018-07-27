Делегация Константинополя отказалась участвовать в ходе УПЦ МП

Крестный ход УПЦ МП (фото - LIGA.net)

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Также на крестный ход был приглашен президент Петр Порошенко, но он традиционно отказался

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Делегация Константинопольского патриархата отказалась участвовать в крестном ходе УПЦ МП. Об этом на брифинге заявил управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, на приглашения откликнулись 12 представителей мировых поместных церквей. "Но, на приглашение принять участие в крестном ходе не отозвалась Константинопольская делегация, которая сейчас в Киеве с визитом", - сказал Антоний. "Наверное, у них плотный график", - высказал предположение он.

Также Антоний подчеркнул, что на крестный ход был приглашен президент Петр Порошенко, но он традиционно отказался.

На Facebook-странице под названием Украинская поместная православная церковь сообщается, что вселенский патриарх Варфоломей отказался участвовать в мероприятиях по случаю 1030-летия крещения Руси, которые будут проводиться в России.

"В ответе Вселенского Патриарха также указано, что настоящий праздник по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси пройдет в Киеве, в нем представители Вселенского Патриарха примут участие 28.07", - говорится в сообщении.

Сегодня в Киеве проходят торжественные мероприятия по случаю 1030-летия крещения Руси.