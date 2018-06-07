Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.06.2018, 17:00

Дело Бабченко: ГПУ готовит новое подозрение

Дело Бабченко: ГПУ готовит новое подозрение - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/Ліга.net)

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, спецоперация позволила больше узнать о заказчике и скоро будет новое подозрение

Реклама
Реклама

Следствие готовит новое подозрение по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

С помощью инсценизации убийства Бабченко следствие получило дополнительную информацию о заказчике и скоро будет объявлено подозрение.

"Благодаря спецрежиму, имитации убийства, мы получили больше информации о заказчике, на ближайшее время мы готовим новое подозрение по этому делу", - сказал он.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ.

Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку. Один из вероятных организаторов убийства - Борис Герман. Он арестован на два месяца под стражей без права внесения залога.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 07.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: гпу, подозрение, бабченко, покушение на убийство
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Экс-замглавы миграционной службы сообщили о подозрении
Политика Экс-замглавы миграционной службы сообщили о подозрении
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 