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01.06.2018, 21:16

Журналиста Османа Пашаева вызвали в СБУ по делу Бабченко - СМИ

Журналиста Османа Пашаева вызвали в СБУ по делу Бабченко - СМИ - Фото
Осман Пашаев Фото: facebook.com/lmarkiz

При этом журналист сказал, что не может сообщать, предоставили ли ему охрану

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Украинского журналиста Османа Пашаева вызвали в Службу безопасности Украины по делу о подготовке покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сам Пашаев сообщил Hromadske.

Журналист заявил, что был на встрече с руководством СБУ и генпрокурором. Больше он ничего не сообщил, так как дал расписку о неразглашении.

На вопрос, кто еще был на встрече, Пашаев ответил, что, по его впечатлению, были в основном журналисты, но их было меньше, чем 47.

Он также сказал, что не может сообщать, предоставили ли ему охрану.

Ранее сегодня генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствию удалось получить список из 47 человек, которые могли стать жертвами покушения. По словам генпрокурора, всем им сообщили об опасности и предложили охрану. Позже стало известно, что в списке - журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.

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Теги: юрий луценко, аркадий бабченко, борис герман, осман пашаев, список
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