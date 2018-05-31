Дело Бабченко: Подозреваемый говорит, что работает на разведку

Предполагаемый организатор покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман заявил, что работает на украинскую контрразведку для выявления организаторов беспорядков в Украине из окружения президента РФ Владимира Путина. Об этом Герман сказал на суде по избранию ему меры пресечения.
"Мы сейчас сталкиваемся с последствиями спецоперации. Проведенной внутренней контрразведкой Украины. Я сотрудничаю с этой внутренней разведкой по поводу выявления на территории Украины действий РФ для смены власти Украины", - сказал Герман.
По его словам, он работает с контрразведкой на протяжении полугода.
Герман сообщил, что к нему обратился давний знакомый, который сейчас проживает в Москве и "занимается в фонде товарища Путина именно организацией беспорядков в Украине". Подозреваемый утверждает, что доложил об этом факте руководству внутренней разведки, которое якобы дало ему полномочия "изучать их (российских организаторов беспорядков, - ред.) связи".
Кроме того, Герман утверждает, что "исполнитель" планируемого убийства Алексей Цымбалюк "был выбран для этой миссии контрразведкой, потому что он известен по своей деятельности в АТО, он батюшка, и он никогда в жизни не будет убивать человека". Подозреваемый заявил, что в контрразведке якобы знали, что Цымбалюк сразу же доложит о происходящем в СБУ.
"Мы знали, что будет инсценировка, но для того, чтобы взять информацию из российского источника, нам надо было показать какую-то имитацию работы", - сказал Герман.
По его словам, СБУ не поставили в известность о данной работе, потому что там якобы "очень много кротов (предателей, - ред.)".
29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку. Вероятного организатора убийства задержали в Киеве. Сегодня ему избрают меру пресечения. Суд обнародовал имя подозреваемого, а его адвокат рассказал, чем он занимается.