Дело Бабченко: Удалось получить 3 из 30 имен "списка Г" – Луценко

Юрий Луценко Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Имена "смертников" называл подозреваемый организатор во время встреч и исполнителем

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Служба безопасности и Генпрокуратура не сумели получить имена 27 из 30 человек, которые были указаны в "списке смертников" в деле Аркадия Бабченко и на которых планировали совершить покушение спецслужбы России. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает Зеркало недели.

"Подозреваемый в организации убийства гражданин Г. не только дал 15 тысяч долларов в качестве первой части за убийство Бабченко, но и на следующей встрече назвал одного, а потом еще одного (жертв покушения - ред.)", - заявил Луценко.

По словам Луценко, фамилии этих двоих СБУ и ГПУ знают.

"Сегодня адвокаты подозреваемого даже назвали их фамилии - это активист из Одессы, а также офицер пограничной службы Российской Федерации. Действительно, для меня было важным узнать список 27 других, чтобы спасти их от смертельной угрозы", - рассказал Луценко.

Однако органам не удалось получить список целиком.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку. Вероятного организатора убийства задержали в Киеве.