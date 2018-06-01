Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
01.06.2018, 20:48

Дело Бабченко: в списке 47-ми - Ганапольский и Киселев

Дело Бабченко: в списке 47-ми - Ганапольский и Киселев - Фото
Скриншот видео

Журналистов вызывали в СБУ для консультации по безопасности

Реклама
Реклама

В списке лиц, хотела "обезвредить" Россия, было 47 человек, а не 30. Об этом заявил ведущий Прямого Матвей Ганапольский, которого вместе с еще одним ведущим телеканала Евгением Киселевым 1 июня вызывали в СБУ в контексте дела о "покушении" на журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он рассказал в интервью Прямому.

Журналисты рассказали, что дали подписку о неразглашении, и поэтому имели право сообщить только, что встреча в СБУ была связана с делом Бабченко, а также с вопросами безопасности журналистов, сейчас работающих в Украине.

Ганапольский добавил, что им посоветовали быть внимательнее, поскольку люди, которые организовывали покушение на Бабченко, безусловно, захотят реванша.

Ранее сегодня, 1 июня, генпрокурор Юрий Луценко объяснил необходимость инсценировки убийства и сообщил, что в полученном правоохранителями списке - имена 47 человек.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку. 

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 01.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: аркадий бабченко, матвей ганапольский, евгений киселев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Дело Бабченко. Первый день суда и ответы на вопросы
Политика Дело Бабченко. Первый день суда и ответы на вопросы
В Венгрии к инсценировке убийства Бабченко отнеслись с пониманием
Политика В Венгрии к инсценировке убийства Бабченко отнеслись с пониманием
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 