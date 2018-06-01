Дело Бабченко: в списке 47-ми - Ганапольский и Киселев

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Журналистов вызывали в СБУ для консультации по безопасности

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В списке лиц, хотела "обезвредить" Россия, было 47 человек, а не 30. Об этом заявил ведущий Прямого Матвей Ганапольский, которого вместе с еще одним ведущим телеканала Евгением Киселевым 1 июня вызывали в СБУ в контексте дела о "покушении" на журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он рассказал в интервью Прямому.

Журналисты рассказали, что дали подписку о неразглашении, и поэтому имели право сообщить только, что встреча в СБУ была связана с делом Бабченко, а также с вопросами безопасности журналистов, сейчас работающих в Украине.

Ганапольский добавил, что им посоветовали быть внимательнее, поскольку люди, которые организовывали покушение на Бабченко, безусловно, захотят реванша.

Ранее сегодня, 1 июня, генпрокурор Юрий Луценко объяснил необходимость инсценировки убийства и сообщил, что в полученном правоохранителями списке - имена 47 человек.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку.