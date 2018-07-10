Дело Добкина: ГПУ завершила досудебное расследование

Михаил Добкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Бывшего мэра Харькова подозревают в завладении мошенническим путем земельными участками

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Генпрокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-мэра Харькова Михаила Добкина в совершении уголовных преступлений, связанных с незаконным завладением земельных участков. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Ларса Сарган.

"Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего Харьковского городского головы Михаила Добкина в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч, 5 ст. 27 ч, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч, 2 ст. 28, ч, 2 ст. 364 УК Украины", - отметила Сарган.

Сарган уточнила, что подозреваемыми по делу проходят его бывший заместитель – директор департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений, бывший начальник управления земельных отношений Харьковского горсовета и представители обслуживающего кооператива и потребительского общества.

Установлено, что Добкин и его подчиненные, злоупотребляя своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц, действуя в интересах учредителей обслуживающего кооператива и потребительского общества, способствовали в пособничестве относительно незаконного завладения мошенническим путем земельными участками на территории Харькова.

"Таким образом, представители обслуживающего кооператива и потребительского общества при пособничестве вышеупомянутых должностных лиц Харьковского городского совета, завладели земельными участками на Харькова общей площадью более 74 га, чем нанесли ущерб общине города на общую сумму более 230 млн грн, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан", - подчеркнула Сарган.

Материалы досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.290 УПК предоставлены стороне защиты для ознакомления.

Сарган добавила, что после выполнения требований ст. 290 УПК Украины обвинительный акт будет направлен в суд.

13 июля 2017 года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Добкина и разрешила его задержание и арест. 14 июля депутату вручили подозрение по статье 364 - злоупотребление служебным положением и по статье 190 - мошенничество.

15 июля Печерский суд арестовал Добкина с возможностью выхода под залог в 50 млн грн. Залог внесли депутаты Вадим Новинский и Борис Колесников.