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14.06.2018, 14:23

Дело Ил-76: суд удовлетворил 39 исков потерпевших к Минобороны

Дело Ил-76: суд удовлетворил 39 исков потерпевших к Минобороны - Фото
Ил-76 (фото - facebook.com/lysenko.andrii)

Суд удовлетворил иски родственников жертв сбитого террористами самолета о выплате компенсации за моральный ущерб

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Суд удовлетворил 39 исков к Минобороны родственников жертв сбитого военно-транспортного самолета ИЛ-76 о возмещении морального ущерба. Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook

Согласно сообщению, суд принял решение о возмещении потерпевшим суммы в 19,5 млн гривень (иски по 500 тысяч гривень каждый).  

Также Лысенко сообщил, что приговоренный к 7 годам лишения свободы по обвинению в служебной халатности, которая привела к катастрофе ИЛ-76, генерал-майор Виктор Назаров (на момент трагедии был заместителем начальника Генштаба ВСУ и и.о начальника штаба АТО) ждет заключения специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Он уточнил, что после получения соответствующего заключения, рассмотрение уголовного производства будет продолжено, поскольку Назаров оспорил приговор суда в апелляционной инстанции.

Государственное обвинение поддерживается прокурорами Главной военной прокуратуры. 

Виктор Назаров вину не признает. Обвинение просило для него восемь лет заключения и компенсацию за самолет - 28,7 млн грн.

14 июня 2014 года террористы двумя ракетами из ПЗРК "Игла" сбили украинский военно-транспортный самолет Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. На борту самолета находились девять членов экипажа и 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады. Все они погибли

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Теги: Донбасс, самолет, война в донбассе, катастрофа, ил-76, катастрофа ил-76
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