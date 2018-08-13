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13.08.2018, 18:52

Дело Кернеса: Совет судей назвал недопустимым заявление Луценко

Дело Кернеса: Совет судей назвал недопустимым заявление Луценко - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Несогласие с судебным решением является основанием для его обжалования в апелляционном или кассационном суде, подчеркнули в ССУ

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Совет судей Украины (ССУ) считает недопустимыми заявления должностных лиц о привлечении к уголовной ответственности судьи за принятие судебного решения. Такое решение ССУ приняла на внеочередном заседании, созванном из-за многочисленных жалоб на решение полтавского суда, который 10 августа закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса, сообщает Радио Свобода.

«Совет судей решил: подчеркнуть недопустимость публичных высказываний должностных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов о необходимости привлечения судьи к уголовной ответственности за принятое решение до предоставления правовой оценки судебному решению апелляционной инстанцией, а действиям судьи - Высшим советом правосудия», - отметил председатель Совета судей Олег Ткачук.

Он подчеркнул, что несогласие с судебным решением является основанием для его обжалования в апелляционном или кассационном суде.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко назвал решение судьи Киевского районного суда Полтавы о закрытии дела против Кернеса "заведомо неправосудным" и пригрозил ему ответственностью. 

Луценко пояснил, что прокуроры не являлись на заседания суда потому, что были больны. "А судья не имел права идти в совещательную комнату без их присутствия", - считает генпрокурор.

В рапорте прокурора, который опубликовал Луценко, говорится, что есть основания для открытия против него уголовного производства.

10 августа Киевский районный суд Полтавы закрыл дело против Кернеса из-за систематической неявки на заседания прокуроров.Также закрыты дела против двух его охранников - Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Как пояснил судья, отказ прокуроров от поддержки обвинения и их неучастие в судебных дебатах расценивается как отказ от обвинения. Кернес заявил, что ожидал оправдательного приговора, поэтому его защита намерена подать апелляцию.

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Теги: юрий луценко, судья, геннадий кернес, совет судей
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