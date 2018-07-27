Дело Майдана: экс-замглаве райсуда Киева вручили подозрение

Фото: yourlawyer.in.ua

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Бывшего заместителя главы Днепровского суда подозревают в том, что он с нарушениями открыл дела против участников протестов

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Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему заместителю Днепровского районного суда Киева в связи с его решениями, принятыми во время Майдана. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Бывшего сотрудника суда подозревают в незаконном препятствовании проведению сборов и митингов, уличных походов и демонстраций, а также в постановлении заведомо неправосудных решений, что привело к тяжелым последствиям.

Подозреваемому инкриминируют, что он привлек к уголовной ответственности двух человек за якобы участие в массовых беспорядках с явными и грубыми нарушениями требований.

В апреле этого года Высшая квалификационная комиссия судей порекомендовала уволить Богдана Санина с должности судьи Окружного административного суда - он 1 декабря 2013 года принял решение о запрете массовых акций с 1 декабря по 7 января 2014 года.

13 июня Апелляционный суд Киева приговорил Юрия Крысина, обвиняемого в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия во время событий Евромайдана, к пяти годам реального тюремного заключения.