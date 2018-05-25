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25.05.2018, 13:54

Дело МН17: Киев и союзники ищут эффективную стратегию против РФ

Дело МН17: Киев и союзники ищут эффективную стратегию против РФ - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Сегодняшнее решение Нидерландов и Австралии - важный шаг для привлечения России к ответственности за международные преступления, полагает президент

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Решение Нидерландов и Австралии официально обвинить Россию в трагедии пассажирского лайнера рейса МН17 в Донбассе летом 2014 года "органично дополнит" усилия Киева в Международном суде ООН по иску "Украина против РФ". Об этом у себя в Facebook написал президент Петр Порошенко.

"Поручил МИД безотлагательно внести предложения о возможности присоединения к инициированному Нидерландами и Австралией процессу", - подчеркнул глава государства, призвав цивилизованный мир присоединиться к этим усилиям, "как это предусмотрено резолюцией Совбеза ООН №2166 от 21 июля 2014 года".

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Замглавы МИД Елена Зеркаль, которая представляет Украину в Гааге, акцентировала внимание на том, что речь идет (в дополнение к уголовному преследованию виновных в этой трагедии лиц) об ответственности России как государства в целом.

"В нашем иске против РФ мы так же отмечаем, что сбивание МН17 - нарушение Монреальской конвенции (унифицирует некоторые правила международных авиаперевозок, - ред.). Поэтому РФ должна нести ответственность и за поставку оружия, которым сбит самолет, потому что это нарушает конвенцию о запрете финансирования терроризма", - пояснила она.

По словам Зеркаль, МИД "уже активно консультируется" с зарубежными партнерами о поиске наиболее эффективной юридической стратегии против РФ.

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Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. 24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Bellingcat вскоре сообщили, что доставку Бука курировал офицер ГРУ Олег Иванников, известный по прозвищу "Андрей Иванович" и позывному "Орион".

Амстердам и Канберра официально обвинили Россию в трагедии MH17.

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Теги: петр порошенко, война в донбассе, гаага, мн17, зрк бук
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