Дело на меня открыли ради прослушивания главы МВД - сын Авакова

Александр Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Александр Аваков прокомментировал закрытие уголовного дела по "рюкзакам Авакова"

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Александр Аваков, сын главы МВД Арсена Авакова, считает, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открывала "дело рюкзаков" против него и экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря, чтобы прослушивать его отца-министра. Об этом он написал в своем Facebook.

"Просто кому-то было очень нужно получить влияние на моего отца (Арсена Авакова - ред.) и заодно – как бы законное право для его прослушки. Ни с тем, ни с другим у них ничего не получилось", - прокомментировал он закрытие дела из-за "отсутствия состава преступления".

По его словам, адвокат настаивает на том, что "не состава (преступления - ред.) не было, а самого события никогда не было". "Юридически это принципиальная разница", - добавил он.

Также он поделился, что "пробыл злодеем и преступником 225 дней – от задержания до закрытия дела из-за отсутствия состава преступления, или 2 года и 4 месяца – от открытия дела".

Сын министра МВД написал о "сочувствии" детективам НАБУ, "которых просто использовали".

Сегодня, 12 июля, глава САП Назар Холодницкий сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное дело против фигурантов "дела рюкзаков" - Александра Авакова (сына главы МВД Арсена Авакова) и экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря. Их адвокаты назвали дело "дешевой провокацией".