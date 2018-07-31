Дело о госизмене: адвокаты Януковича ушли из суда, сорвав дебаты

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Прокуроры напомнили, что это не первый демарш адвокатов Януковича, и подали ходатайство о предоставлении беглому президенту государственного защитника

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Адвокаты Виктора Януковича самовольно покинули зал судебных заседаний, где должны были начаться дебаты в деле о госизмене беглого президента. В итоге прокуроры подали ходатайство о привлечении к делу государственного защитника, сообщает корреспондент LIGA.net.

Заседание началось с того, что прокурор поднялся с места для дебатов, но адвокат Виталий Сердюк не дал ему начать выступление. Он объявил, что прямо сейчас на прямой связи из Минска с судом есть еще один свидетель: "Это пилот Ярощук, который лично получил команду со ссылкой на Турчинова, угрозу применить огонь на поражение против вертолетов, которые транспортировали президента и Харькова в Донецк".

Адвокат Игорь Федоренко сейчас в Минске, сказал Сердюк, и рядом с ним Ярощук, который готов дать показания. Затем адвокаты предложили рассмотреть ряд ходатайств.

"Я прошу не спешить с дебатами. У нас не исследованы все доказательства. Половина свидетелей не допрошены. Мы просим суд вернуться к исследованию доказательств", - добавил он. После этого, игнорируя замечания суда, Сердюк начал общаться с Ярощуком и Федоренко по прямой видеосвязи, выведенной на экран.

Суд несколько раз сделал замечания адвокатам Януковича, которые повышали голос и перебивали Девятко. Сам судья объяснил, что по этим обстоятельствам (транспортировке из Харькова в Донецк) уже были допрошены свидетели Чертков Андрей и Кобзар Константин. Показания давал и Александр Турчинов. Этого достаточно, говорит практика ЕСПЧ. Более того, суд разрешал адвокатам в достаточно агрессивной форме допрашивать свидетелей обвинения, чтобы обеспечить право Януковича на защиту.

Сердюк возмутился и заявил судьям отвод.

"Стадия отводов прошла. Пожалуйста, делаю вам второе предупреждение, не мешайте прокурорам выступить в суде на дебатах", - сказал Девятко.

После этого суд объявил 10-минутный перерыв в заседании. Адвокаты в зал не вернулись. "Сердюк самовольно оставил заседание. В украинском законодательстве нет эффективного способа реагирования на такие действия защиты. Иногда защита забывает, что есть такое понятие, как честь, деловая репутация и этика", - сказал Девятко.

По его словам, дебаты в судебном процессе фактически сорваны.

Вчера, 30 июля, адвокаты Януковича также сорвали начало дебатов.

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4 марта 2017 года прокуратура передала в суд обвинительный акт: Януковича подозревают в нескольких преступлениях: госизмене, пособничестве в умышленных действиях для изменения границы и в ведении агрессивной войны.