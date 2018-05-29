Дело о госизмене: Апелляционный суд оправдал Коцабу

Фото: facebook.com/tetiana.montian.7

commenthover

Адвокат журналиста отметила, что суд оставил без изменения решение Долинского районного суда Ивано-Франковской области

Реклама

Реклама

Апелляционный суд Львовской области оправдал журналиста Руслана Коцабу из Ивано-Франковска во время повторного рассмотрения его дела о госизмене. Об этом сообщила его адвокат Татьяна Монтян в Facebook.

Она отметила, суд оставил без изменения решение Долинского районного суда Ивано-Франковской области, который ранее оправдал Коцабу.

Согласно решению Апелляционного суда, уголовные производства против Коцабы не соответствуют действующему законодательству.

Коцабе инкриминировали государственную измену, преднамеренные действия, направленные на препятствование законной деятельности ВСУ. Раньше он неоднократно публично выступал против проведения в Украине очередной волны мобилизации.

Коцабу намеревались привлечь к уголовной ответственности за размещенный в соцсети видеоролик "Я против мобилизации". Блогер был арестован по решению суда 8 февраля 2015 года. Коцаба не считает свои действия противозаконными.