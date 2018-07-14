Дело о "рюкзаках Авакова": НАБУ рассказало, в чем манипуляции

Фото: пресс-служба НАБУ

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Антикоррупционное бюро обжаловало решение Специальной антикоррупционной прокуроратуры о закрытии дела и объясняет, почему

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Национальное антикоррупционное бюро назвало три основные манипуляции, которые используют в закрытом накануне деле о растрате средств на закупке рюкзаков для МВД.

Одной из манипуляций НАБУ называет утверждение, что видео, на котором якобы зафиксированы экс-замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь и сын главы МВД Александр Аваков, смонтировано.

По мнению НАБУ, еще одна манипуляция - что не доказан факт преступления, в то время как следствие собрало достаточно доказательств.

Также НАБУ заверяет, что экс-чиновник МВД Чеботарь на самом деле знал о низком качестве рюкзаков и сознательно шел на нарушения.

В Специальной антикоррупционной прокуратуре заявили, что показания представителя фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков Владимира Литвина исключают вину сына главы МВД и бывшего замминистра МВД.

12 июля постановление о закрытии дела против Авакова вынес прокурор САП Василий Кричун.

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В НАБУ протоколы допросов не видели, причина закрытия дела для них "загадка". Бюро обжаловало постановление о закрытии так называемого "дела рюкзаков".