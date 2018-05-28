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28.05.2018, 11:54

Дело против Охендовского не закрыто, а приостановлено - САП

Дело против Охендовского не закрыто, а приостановлено - САП - Фото
Михаил Охендовский

Расследование приостановлено до получения документов от иностранных партнеров, сказал Холодницкий

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Дело против главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского не закрыто, а приостановлено до получения всех необходимых документов. Об этом в эфире телеканала 112 заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Он пояснил, что после подписания подозрения Охендовскому необходимо получить ряд международно-правовых документов, поэтому, согласно УПК, расследование было приостановлено до получения всех ответов от иностранных ведомств.

"Тогда будет сложен пазл, можно будет судить, есть состав преступления или нет. Дело не закрыто", - подчеркнул Холодницкий.

САП проверяет четыре факта возможного получения средств из черной кассы Партии регионов Охендовским.  

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Теги: расследование, сап, михаил охендовский, цик
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