Дело Савченко: депутату пришлось назначить бесплатного адвоката

Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Адвокаты депутата Надежды Савченко не явились на заседание и суд назначил ей бесплатного защитника

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Шевченковский районный суд Киева назначил народному депутату Надежде Савченко бесплатного адвоката в связи с тем, что ее адвокаты не явились на сегодняшнее судебное заседание. Об этом сообщает Укринформ.

Постановление суда обжалованию не подлежит.

На заседании 12 июля суд отказал адвокатам Савченко в отводе следственного судьи Владимира Бугиля по рассмотрению продления ей срока содержания под стражей.

Суд рассматривает меру пресечения Савченко. 22 мая суд арестовал нардепа на два месяца без права залога, затем арест был продлен до 13 июля.

Адвокаты просили изменить меру пресечения Савченко на ночной домашний арест, но 22 июня суд отклонил ходатайство и оставил подозреваемую в СИЗО.

Савченко подозревается в совершении преступлений по ч. 1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (насильственное свержение конституционного строя и смена власти, подготовка к преступлению группой лиц, создание террористической группировки, незаконное владение оружием).