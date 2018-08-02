Дело Савченко-Рубана: погибли бы 10 тысяч людей - эксперт

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Следствие утверждает, что злоумышленники готовили кровавый теракт в правительственном квартале столицы, в котором погибли бы тысячи людей

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Если бы группе злоумышленников, которую, как считает следствие, возглавляли нардеп Надежда Савченко и глава Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан, удалось организовать теракт, в центре Киева погибли бы до 10 тысяч человек. Об этом на брифинге СБУ и ГПУ на полигоне под Киевом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

"По количеству... Приблизительно... Если бы только (стреляли) минометами, то 7-7,5 тысяч, а с учетом использования мин МОН-50 и тактических групп - около 10 тысяч человек", - сказал он.

Ранее Рувин заявил, что подозреваемые, среди прочего, якобы планировали обстрелять Верховную Раду из минометов, установленных на барже в реке Днепр, и скрыться в Гидропарке.

Среди оружия и боеприпасов, которые были у тех, кто якобы готовил теракт, обнаружили 46 мин калибра 120 мм, из них 44 - осколочно-фугасные и 2 дымовые.

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Рубана вместе с нардепом Надеждой Савченко подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей. 15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил впервые, что Рубана задержали 8 марта на КПВВ Майорское якобы с оружием от боевиков.

По данным следствия, они хотели обстрелять правительственный квартал Киева и убить руководство государства. СБУ утверждает, что задокументировала перевозку Савченко и Рубаном в ноябре 2017-го оружия для этой цели с временно оккупированной на свободную территорию.

22 марта Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко. Суд арестовал ее и Рубана. Нардепу грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.

В мая СБУ сообщила, что Рубана террористы ДНР внесли в список обмена заложниками, а генпрокурор сказал, что партия Украинский выбор Виктор Медведчук "может быть" мозговым центром плана по изменению или свержению конституционного строя в Украине. Лидер партии тут же заявил, что это "полный абсурд".

Вчера, 1 августа, досудебное расследование "дела Савченко-Рубана" было завершено.

Рубан предлагал следствию пойти на сделку: обменять его до начала суда на двух украинских военных, которых удерживают в заложниках на временно оккупирванной территории Донбасса.