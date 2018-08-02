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02.08.2018, 13:36

Дело Савченко-Рубана: Раду могли накрыть минами с баржи - эксперт

Дело Савченко-Рубана: Раду могли накрыть минами с баржи - эксперт - Фото
Надежда Савченко и Владимир Рубан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Злоумышленникам после обстрела достаточно было бы два гидроцикла, чтобы сбежать с баржи в Гидропарк и там спрятаться среди людей, заявили эксперты

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Одним из вариантов совершения масштабного теракта в правительственном квартале Киева, который якобы планировали нардеп Надежда Савченко и глава Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан, является минометный обстрел Верховной Рады с реки Днепр. Об этом на совместном брифинге СБУ и ГПУ на полигоне под Киевом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

"Также мы рассматривали вопрос использования минометов на баржах. Достаточно одной баржи, чтобы установить все четыре миномета", - подчеркнул он.

Представитель КНИИСЭ уточнил, что "достаточно два гидроцикла, чтобы сбежать с баржи в Гидропарк и там спрятаться среди людей".

"Для этого достаточно 10-12, максимум 15 минут", - сказал он.

Правоохранители также добавили, что злоумышленники уже рассчитали радиусы поражения при различных вариантах теракта.

Среди оружия и боеприпасов, которые были у тех, кто якобы готовил теракт, обнаружили 46 мин калибра 120 мм, из них 44 - осколочно-фугасные и 2 дымовые.

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Рубана вместе с нардепом Надеждой Савченко подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей. 15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил впервые, что Рубана задержали 8 марта на КПВВ Майорское якобы с оружием от боевиков.

По данным следствия, они хотели обстрелять правительственный квартал Киева и убить руководство государства. СБУ утверждает, что задокументировала перевозку Савченко и Рубаном в ноябре 2017-го оружия для этой цели с временно оккупированной на свободную территорию.

22 марта Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко. Суд арестовал ее и Рубана. Нардепу грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.

В мая СБУ сообщила, что Рубана террористы ДНР внесли в список обмена заложниками, а генпрокурор сказал, что партия Украинский выбор Виктор Медведчук "может быть" мозговым центром плана по изменению или свержению конституционного строя в Украине. Лидер партии тут же заявил, что это "полный абсурд".

Вчера, 1 августа, досудебное расследование "дела Савченко-Рубана" было завершено.

Рубан предлагал следствию пойти на сделку: обменять его до начала суда на двух украинских военных, которых удерживают в заложниках на временно оккупирванной территории Донбасса.

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Теги: Владимир Рубан, теракт, миномет, терроризм, Надежда Савченко, переворот, баржа
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