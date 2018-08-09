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09.08.2018, 14:29

Дело Савченко: суд отказался отпустить депутата на поруки

Дело Савченко: суд отказался отпустить депутата на поруки - Фото
Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Апелляционный суд отказал нардепу Надежде Савченко в изменении меры пресечения

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Киевский апелляционный суд не удовлетворил ходатайство адвокатов нардепа Надежны Савченко об изменении меры пресечения, сообщает Украинская правда.

Суд отказался отпустить Савченко на поруки и изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Адвокаты заявили, что намерены оспаривать это решение в международном суде.

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Согласно решению суда, Савченко будет находиться под стражей до 7 сентября 2018 года.

Владимира Рубана вместе с нардепом Надеждой Савченко подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей. 22 марта Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко. Суд арестовал ее и Рубана. Нардепу грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения. 1 августа, досудебное расследование "дела Савченко-Рубана" было завершено.

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Теги: мера пресечения. адвокат, дело Савченко, суд, Надежда Савченко, домашний арест, ходатайство
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