Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.08.2018, 16:35

Дело Януковича: адвокат, трижды за день сорвавший суд, уехал в РФ

Дело Януковича: адвокат, трижды за день сорвавший суд, уехал в РФ - Фото
Виктор Овсянников (фото - Facebook)

Бесплатный государственный адвокат, который представлял в суде интересы беглого президента Виктора Януковича, поехал к нему в Россию

Реклама
Реклама

Бесплатный государственный адвокат Виктора Януковича Виктор Овсянников, который 1 августа трижды самовольно покинул заседание Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене беглого президента Украины, 3 августа встретился с ним на территории РФ.

"Провел конфиденциальную встречу с клиентом. Обговорили сложившуюся ситуацию в Оболонском суде", - написал он под фотографией, выложенной в своем Facebook.

Виктор Янукович и Виктор Овсянников (фото - Facebook/Виктор Овсянников)

"Мы согласовали с ним правовую позицию, которая будет озвучена в суде 16 августа. Подписали протокол проведения конфиденциальной встречи. Правовая позиция охраняется адвокатской тайной, поэтому говорить о ней я не могу", - сказал Овсянников Интерфакс-Украина.

Он отметил, что сейчас его доверенность на участие в процессе не аннулирована, и он обязан присутствовать 16 августа на следующем заседании суда, несмотря на то, что 1 августа Оболонский районный суд Киева решил назначить нового бесплатного государственного адвоката Виктору Януковичу по делу о государственной измене. 

Суд по делу Януковича продолжится 16 августа.

1 августа государственный адвокат Виктор Овсянников трижды за день самовольно покинул заседание Оболонского суда, в котором рассматривается дело о госизмене Виктора Януковича.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: суд по делу о госизмене Януковича, Россия, суд, виктор янукович, адвокат, виктор овсянников, суд по делу о госизмене, адвокат януковича
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Суд ЕС отменил санкции против Арбузова, введенные в 2017 году
Политика Суд ЕС отменил санкции против Арбузова, введенные в 2017 году
Луценко сделал замечание заму за слова о сроках в деле Януковича
Политика Луценко сделал замечание заму за слова о сроках в деле Януковича
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 