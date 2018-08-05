Дело Януковича: адвокат, трижды за день сорвавший суд, уехал в РФ

Виктор Овсянников (фото - Facebook)

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Бесплатный государственный адвокат, который представлял в суде интересы беглого президента Виктора Януковича, поехал к нему в Россию

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Бесплатный государственный адвокат Виктора Януковича Виктор Овсянников, который 1 августа трижды самовольно покинул заседание Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене беглого президента Украины, 3 августа встретился с ним на территории РФ.

"Провел конфиденциальную встречу с клиентом. Обговорили сложившуюся ситуацию в Оболонском суде", - написал он под фотографией, выложенной в своем Facebook. Виктор Янукович и Виктор Овсянников (фото - Facebook/Виктор Овсянников)

"Мы согласовали с ним правовую позицию, которая будет озвучена в суде 16 августа. Подписали протокол проведения конфиденциальной встречи. Правовая позиция охраняется адвокатской тайной, поэтому говорить о ней я не могу", - сказал Овсянников Интерфакс-Украина.

Он отметил, что сейчас его доверенность на участие в процессе не аннулирована, и он обязан присутствовать 16 августа на следующем заседании суда, несмотря на то, что 1 августа Оболонский районный суд Киева решил назначить нового бесплатного государственного адвоката Виктору Януковичу по делу о государственной измене.

Суд по делу Януковича продолжится 16 августа.

1 августа государственный адвокат Виктор Овсянников трижды за день самовольно покинул заседание Оболонского суда, в котором рассматривается дело о госизмене Виктора Януковича.