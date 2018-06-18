Денисова и Москалькова обсудили "дорожную карту" визитов

Во время встречи омбудсмены Украины и РФ Людмила Денисова и Татьяна Москалькова обсудили «дорожную карту визитов» к гражданам Украины и РФ, которые находятся в местах несвободы, а также принципы осуществления таких мониторингов. Об этом сообщает пресс-служба Денисовой.
По итогам встречи она отметила, что в основе мониторинговых визитов к гражданам Украины и РФ должно лежать доверие.
«Это очень высокая миссия, которую нам доверили президенты. Мы обсудили возможность синхронности посещений и, на мой взгляд, это очень важно. Этот шаг будет в пользу восстановления доверия хотя бы между нашими институтами. Дальнейшие наши визиты мы будем проводить в разное время», - сказала Денисова.
Москалькова отметила, что принципами мониторингового посещения также должны быть взаимность, паритетность и синхронность визитов.
Даты и время визитов обсуждаются, отметила Денисова.
15 июня омбудсмену Людмиле Денисовой отказали во встрече с незаконно осужденным в РФ украинским режиссером Олегом Сенцовым в тюрьме заполярного поселка Лабытнанги. 16 июня она не смогла встретиться с Николаем Карпюком в российском Владимире. 18 июня Денисова не смогла получить доступ к Роману Сущенко в российской колонии Лефортово, несмотря на разрешение суда.
Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недопуск Денисовой не означает срыва договоренностей, достигнутых между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко.