Денисова написала письмо Москальковой: предлагает обмен

Людмила Денисова (фото - Андрей Гузденко/LIGA.net)

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Украинская омбудсвумен Людмила Денисова, как и хотела российская сторона, в письменном виде направила предложение об обмене

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Украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова направила российской уполномоченной Татьяне Москальковой письмо с предложением обменять 36 задержанных или осужденных в Украине россиян на украинских политических заключенных. Письмо Денисова опубликовала в Facebook.

На переговорах в Минске Россия предложила изложить предложения об обмене в письменном виде, что Денисова и сделала.

Также российской стороне предлагают провести следующее заседание в Минске при участи уполномоченных Украины и России, чтобы обсудить гуманитарные визиты.

Ранее Денисову во время ее визита в РФ, несмотря на договоренность между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным, не пустили ни к одному из украинских политзаключенных.

Позже Россия предложила перенести посещения на август или сентябрь.