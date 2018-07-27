Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.07.2018, 18:18

Денисова написала письмо Москальковой: предлагает обмен

Денисова написала письмо Москальковой: предлагает обмен - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гузденко/LIGA.net)

Украинская омбудсвумен Людмила Денисова, как и хотела российская сторона, в письменном виде направила предложение об обмене

Реклама
Реклама

Украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова направила российской уполномоченной Татьяне Москальковой письмо с предложением обменять 36 задержанных или осужденных в Украине россиян на украинских политических заключенных. Письмо Денисова опубликовала в Facebook.

На переговорах в Минске Россия предложила изложить предложения об обмене в письменном виде, что Денисова и сделала. 

Также российской стороне предлагают провести следующее заседание в Минске при участи уполномоченных Украины и России, чтобы обсудить гуманитарные визиты. 

Ранее Денисову во время ее визита в РФ, несмотря на договоренность между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным, не пустили ни к одному из украинских политзаключенных.

Позже Россия предложила перенести посещения на август или сентябрь.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Людмила Денисова, политзаключенные, обмен, татьяна москалькова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Польша и США готовят обращение к правительству РФ по Сенцову
Политика Польша и США готовят обращение к правительству РФ по Сенцову
ЕСПЧ призвал Сенцова прекратить голодовку
Политика ЕСПЧ призвал Сенцова прекратить голодовку
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 